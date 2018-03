Ida- ja Lääne-Tallinna keskhaiglas ning Tartu ülikooli kliinikumis sünnib üle 70 protsendi Eesti lastest, samas kui aastal 1996 jäi see arv 40 protsendi kanti.

Sünnituste kogunemine suurhaiglatesse on olnud vajalik kvaliteetse teenuse pakkumiseks ning näiteks Läänemaa, Jõgeva ja Rapla sünnitusosakondade sulgemise järel tegelikult probleeme ei tekkinud, ütles naistearstide seltsi president Made Laanpere, kirjutab ERRi uudisportaal.

Märtsi keskel teatas haigekassa, et tänavu oktoobrist suletakse Põlva ja nõukogu heakskiidu korral ka Valga haigla sünnitusosakond. Pärast neid sulgemisi saavad Eesti naised sünnitada 12 haiglas ehk lisaks kolmele Tartu ja Tallinna suurhaiglale veel Rakveres, Järvamaal, Kuressaares, Pärnus, Narvas, Hiiumaal, Viljandis ning Lõuna-Eesti haiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas.

Haigekassa statistika näitab, et sünnituste arv on kümne aastaga vähenenud: kui 2007. aastal oli sünnitusi 15 860, siis mullu 13 215 - 2007. aastal oli Põlva haiglas 348 sündi, mullu aga 233 ning Valgas tõi lapse ilmale toona 231 ja mullu 137 sünnitajat.

"Pooldame, et igal inimesel on õigus sünnitada seal, kus ta soovib, aga me ei saa selle sooviga anda järele patsientide turvalisuse ja kvaliteedi osas," sõnas Made Laanpere ja tõi näitena Soome, kus on väikseid haiglaid kinni pandud, tuginedes andmetele, et kvaliteet on sõltuvuses aastasest sünnituste arvust tervishoiuasutuses.