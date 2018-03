Veebruari alguses 50. sünnipäeva tähistanud näitleja ja laulja Marko Matvere ütles Hannes Võrno autorisaates, mida ta soovitab endast poole noorematele meestele.

"25aastased kutid, võtke õgimine ja kaanimine kontrolli alla! Need lõpetavad elu kiiremini kui mingisugune ümbermaailmareis või missioonilesõit. Õgimine ja kaanimine. Joodik võib kaua elada, aga söödik mitte kunagi," rõhutas Matvere.

Matvere ütles ka, et sõbrad rõõmustasid teda sünnipäeval eelkõige sellega, et nad kohale tulid.

"See oli fantastiline, väga palju muusikat oli selles päevas ja ma sain palju tantsida. Ma ei ole tegelikult tantsulõvi, aga tollel päeval ma tantsisin joovastusest, et mul on hing sees ja minu ümber on nii palju ilusaid ja rõõmsaid inimesi," tunnistas Matvere. "Elada on vahva," lisas ta.