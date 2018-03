Vanemaks saades muutub lisaks vanusele ka meie keha. Nii mõnigi muutus võib tekitada ebamugavat üllatust, et mis siis nüüd lahti on. Ja kõik pole sugugi ainult halb! Portaal Health.com toob välja viis muutust, mida iga naine noore täiskasvanuna keskikka liikudes jälgima peaks. Su päevad muutuvad veidraks

Hormoonide tasakaal muutub vanuse tõustes, mistõttu võib kusagil 35-aastaselt menstruatsioon ja selle keskus kõikuda. Võib alata tavapärasest varem, kesta pikemalt või lühemalt. Veritsus võib suureneda või väheneda. Sama on lugu ka valudega. Väikesed muudatused on normaalsed, kuid kui muutus on väga drastiline, siis tuleks pöörduda arsti poole.

Häbemekarvad muutuvad halliks See on tõenäolisemalt kõige šokeerivam avastus, mille teed pesemas käies. See on normaalne, kuigi pole ehk kõige lihtsam sellega leppida. Tõenäoliselt kohtad ka esimesi halle juukseid. Võtad kaalus juurde Ainevahetus aeglustub, kuid lohutuseks võib öelda seda, et selles eas on kaalutõus varasemaga võrreldes väiksem. Piss tuleb aevastades püksi Naerad, köhid, jooksed v õi teed midagi muud. Üks naine kolmest kogeb selles eas lekkivat põit. Eriti sageli on hädas naised, kes on vaginaalselt lapse ilmale toonud. Seks pakub suuremat rahuldust