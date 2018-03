Poliitik Marek Strandberg kirjutab enda Facebooki lehel, et eestlaste seas populaarne geenivaramu on jäle ettevõtmine, mis seab ohtu inimeste isikuandmed.

"STOPP!!! Lõpetage geenivaramusse oma andmete edastamine. KOHE!

Tegemist on kahjuks üsna jäleda ettevõtmisega, mis puudutab teie isikuandmeid. Noh, see pole just samasuur skandaal nagu kui FB oma aga tegu on paraja pasaga. Geenivaramu soovib teie andmeid müüma hakata ja teil kaob õigus oma andmetele," kirjutab Stranberg sütitavalt.

"Seda kirjeldavad järgmised punktid lepingus, milelle te hakkate alla kirjutama, kui tahate osaleda ses suurejoonelises väljakuulutatud projektis.

Ahnus ei anna häbeneda."