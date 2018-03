Kas hoolimata hambapesust ja suuveest - su hingeõhk on ikka ebameeldiv?! Kui hügieen ei aita, siis võid proovida muuta halba hingeõhku tarbitava toiduga. Õigemini teatud toitude vältimisega.

Halb hingeõhk ei ole midagi, mida tuleks häbeneda, sest tegelikult on meie ümber päris palju inimesi, kes sellega hädas on, kirjutab The Sun.

Milline toit võib olla süüdi, et su suust tulev lõhn ei ole kõige meeldivam?