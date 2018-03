Teisipäeval välja kuulutatud 100 000 uue geenidoonori kogumise aktsioon osutus juba esimesel päeval niivõrd populaarseks, et doonorite sooviavalduste esitamine interneti vahendusel muutuks pea võimatuks. Geenivaramu ja Tervise Arengu Instituut soovitavad inimestel asja rahulikult võtta.

„See on nii tore, et inimestele läheb korda, mida geenivaramu teeb ja soovivad geenidoonoriteks saada,“ ütleb geenivaramu teabejuht Annely Allik. „Asjaga ei ole kiiret, sest vereproove hakatakse nagunii võtma alles aprillist ja sooviavalduse võib täiesti rahulikult veidi hiljem teha. See on uskumatu, kui aktiivsed inimesed on.“

Allik selgitab, et geenidoonor.ee lehekülg ei ole päris tavaline veebikülg, vaid see vastab väga kõrgetele nõudmistele: lisaks kõigele muule peab see vastu võtma inimeste isikuandmed ja vahendama krüpteeritud ID-kaardi tarkvara. Alliku sõnul on see lehekülje aeglus ootuspärane, kui tuhatkond inimest korraga soovivad anda digiallkirja.