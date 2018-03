Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse kohta kasutatakse nimetusi „kõigi keeldude ema“ ja „sotside allakäigu arhitekt“, kuid tulevikus võidakse teda hoopis "võitjaks" tituleerida, kirjutab Eesti Ekspress.

„Keeldude ema“ nimi tuleneb reformide sisust endist. Eks nende mõte ju ongi piirata ja takistada ning paratamatult on inimesi, kes võtavad seda vabaduste ja üksik­isiku autonoomia kitsendamisena. Keelaja maine käib Jessega seetõttu kaasas. „Ma olen sellega harjunud, et kusagil sünnipäevadel või koosolemistel küsitakse minult naljatamisi, et kas veini ikka tohib võtta,“ räägib Jesse, aga lisab samas: „Tublisti rohkem kuulen aga tunnustust ja tänu, et teeme õiget asja.“

