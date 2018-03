Soolevähiga võitlev ettevõtja Cardo Remmel räägib Eesti Ekspressi veergudel, et vähiravis on nii tõusu kui mõõne.

"On selliseid hetki, kui ei ole tahtmist lugeda. On hetki, kui üleüldse midagi ei kannata teha. On selliseid aegu, kui oled nii tahtmist täis, et läheks kas või hommepäev tööle," selgitas Remmel ning lisas, et ette planeerida ei saa suurt midagi.

"Hommikul ärkad üles ja alles siis saad teada, milleks täna võimeline oled," märkis Remmel, kelle sõnul on tema suurimaks motivaatoriks perekond.

