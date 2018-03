33. rasedusnädalal sünnitanud naine teadis, et peagi ilmavalgust nägev poeg on surnud. Poisikese surma põhjustasid rasked komplikatsioonid tema aju arengus.

Emotsionaalne sünnitus, Akseli matus...

Sarahi sõnul on need valusad ja ehedad fotod aidanud tal koos abikaasaga olukorraga leppida. Need on olnud ravimiks ja rahustuseks.

Naise sõnul oli sünnitus tõeliselt traumaatiline... Sarah meenutab, kuidas ta pressis ja poeg oli pooleldi väljas, kuid siis tagasi sisse - kõik algas uuesti...

"Ma puhkesin sel hetkel nutma. Mu keha tahtis teda justkui välja pressida, kuid mu süda tahtis teda sees hoida," selgitab Sarah, et surnud poja hoidmine oli kurb, kuid siiski unustamatult imeline.

Kogu pere sai surnult sündinud beebiga hüvasti jätta. Ka Akseli kolmeaastane vend Arthur.