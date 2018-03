Juba sellel laupäeval, 24. märtsil antakse välja 2018. aasta Eesti filmi- ja teleauhinnad. Kokku pärjatakse 29 laureaati, millest 15 filmi- ja 14 televaldkonnas.



Kahtlemata on filmivaldkonna üks ihaldatumaid auhindu parima mängufilmi EFTA, mida tänavu jahivad “Keti lõpp” (Alexandra Film, Luxfilm), “Mehetapja / Süütu/ Vari” (F-Seitse) ja “November” (Homless Bob Production).



Kõige enam EFTA nominatsioone ongi tänavu pälvinud just viimati nimetatud - Rainer Sarneti “November”, mis püüab auhindu kokku 10 kategoorias. Katrin ja Andres Maimiku “Minu näoga onu” kandideerib 7 kategoorias, sama palju on nominatsioone ka Sulev Keeduse filmil “Mehetapja / Süütu / Vari”.



Tänavuste filmivaldkonna nominentide seast paistab eriliselt silma andekas näitlejanna Rea Lest, kes eelmisel aastal mängis peaosa lausa kahes mängufilmis, milleks olid “November” ja “Mehetapja / Süütu / Vari”. Mõlema filmiga on Lest nomineeritud parima naisnäitleja auhinnale”. Sama auhinda püüab ka Maiken Schmidt rolli eest filmis “Keti lõpp”.



Põnevusega tasub jälgida ka parima meesnäitleja kategooriat, kus auhinnale kandideerib tõeline raskekahurvägi. Parima meesnäitleja EFTA-t asuvad püüdma Jörgen Liik (“November”), Roman Baskin (“Minu näoga onu”) ja Tõnu Kark (“Rohelised kassid”).



EFTA-del kandideerivad filmid on ilma teinud ka rahvusvahelistel filmifestivalidel üle maailma. Aasta alguses võitis “Novembri” operaator Mart Taniel Ameerika operaatoride gildi preemia Spotlight, 2017. aastal tõi Taniel koju parima kaameratöö auhinna Tribeca filmifestivalilt. Juba 24. märtsil selgub, kas Mart Taniel viib kolleegide Mihkel Soe (“Minu näoga onu”) ja Igor Ruusi (“Armastus...) ees koju ka parima operaatori EFTA.



Rahvusvahelistel festivalidel teevad ilma ka lühifilmid. Nii näiteks on lühifilm “Jää” võitnud viis rahvusvahelist auhinda, nende seas kriitikute auhind Belgia filmifestivalilt Les Enfants Terribles. Norra filmifestivalilt West Nordic International saadi auhind parima operaatoritöö eest. Edukas on olnud ka "Heleni sünnipäev", mis on praeguseks võitnud kaks auhinda - neist prominentsem Baltikumi parima lühifilmi tiitel Riia Rahvusvaheliselt Filmifestivalilt 2Annas. Tänavu mai alguses esindab "Heleni sünnipäev" Eestit Los Angeleses toimuval Starring Europe - New Films from the EU festivalil. Mineval aastal linastus Eesti filmidest samal festivalil "November". Lühifilmide kolmandal nominendil “Lembri Uudul” seisab veel ees tervelt 80 festivali ning põneva faktina tasub esile tuua, et vaid mõned päevad pärast EFTA-t, 28. märtsil näeb lühifilmi Soome YLE TV kanalis. “Lembri Uudu” on üks väheseid Eesti lühifilme, mille YLE TV kunagi ostnud on.

Lühifilmide fotod



Rääkides animafilmidest, siis EFTA-del parima animafilmi kategoorias nomineeritud “Manivald” on esimene Eesti lühifilm, mis on jõudnud Põhja-Ameerikas toimuva Sundance’i filmifestivali programmi.



Kõik EFTA filmiauhindade kategooriad:

Parim mängufilm, parim dokumentaalfilm, parim animafilm, parim lühifilm, parim naisnäitleja, parim meesnäitleja, parim režissöör, parim stsenarist, parim operaator, parim helilooja, parim filmikunstnik, parim helirežissöör, parim monteerija, parim kostüümikunstnik, aasta tegija.



2018 aasta Eesti filmi- ja teleauhinnad jagatakse välja 24. märtsil. Otseülekanne algab kell 20.00 ERR online ja Postimees online kanalites. Kell 21.30 algab otseülekanne ETV-s, Kanal 2-s ja TV3-s ning jätkub ka portaalides.