Hea une Amiki Children on bränd, millel on oma kindel nišš - kvaliteetsed ööriided kahe kuni kaheksa-aastastele lastele.

Ideel on jumet, kuna näiteks kogu Skandinaavia turul pole ühtegi brändi, mille põhitegevus oleks laste ööriiete valmistamine. Amiki puhul on tegemist peene töötluse, lihtsa, kuid lööva disaini ja kodumaisusele rõhuva ideega. 100% puuvillane kangas pärineb Sindi vabrikust ja ka kõik tooted on Eestis valmistatud. Osa kollektsioonist valmib ka orgaanilisest puuvillast.

Amiki kevadsuvises valikus on minimalistlikud unerõivad, aga ka armsad retrostiilis öökleidid ja härrasmehelikud pidžaamad. Napilt hooaja turul olnud Amikil on juba päris hästi läinud. Käivitunud on veebipood, kollektsioon on saadaval vanalinnas ja lennujaamas asuvates kauplustes Hää Eesti Asi, Telliskivi Loomelinnakus kaupluses Võluvad Asjad, kaupluses Ovanes ning ka Kopenhageni vanalinnas asuvas lastepoes. Peagi jõuavad Eestis disainitud ja valmistatud ööriided müügile ka Kuveidis.