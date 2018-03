Täna kuulutati Tallinna Linnateatri fuajees pidulikult välja Linnateatri uue maja ja sisehoovi arhitektuurivõistluse tulemused. Konkursi võitis ideekavand pealkirjaga Paviljon, mille autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson ja Martin McLean arhitektuuribüroost Salto AB OÜ.

Ideekavandi kohaselt valmib Lai tn 23 asuva teatrimaja sisehoovi uus 350-kohaline Põrgulava koos lavatorniga, 130-kohaline black box ning vabaõhulava 500 vaatajale.

„Arhitektuurivõistluse tulemusel korrastatakse kogu Linnateatri 9. kvartali hoonestus, millega saab üks oluline osa meie vanalinnast viimaks korda,“ märkis Tallinna linnapea Taavi Aas täna Linnateatris toimunud üritusel.

„Võidutöö juures pean ma eriti õnnestunuks publikuala lahendust kõigi oma kohvikute ja fuajeedega. See on valgusküllane, avar, huvitavalt liigendatud ja terviklik lahendus. Ja teiseks – teatrisaal. Suure sügavusega, avatud ja avar. Tugeva potentsiaaliga saamaks täiesti ainulaadseks teatrisaaliks,“ märkis Tallinna Linnateatri peanäitejuht ja arhitektuurivõistluse žürii esimees Elmo Nüganen.

Võistluse eesmärgiks oli leida Tallinna Linnateatri hoonekompleksi arendusele parim ruumiline terviklahendus, mis annaks võimaluse võtta vastu suuremat hulka publikut, säilitades samas Linnateatrile omase atmosfääri.

Uuendustega kasvaks Linnateatri publiku arv kuus senise 7000 asemel kuni 10 000 külastajani.

Võidutöö „Paviljon“ tunnusjooneks on eelkõige teatrimaja sisehoovi kavandatav eraldiseisev lavatorn-paviljon, mille katuse saab publiku jaoks kasutusele võtta. Žürii otsuses seisab, et siseruumide paiknemine on võidutöös lahendatud külastajale elamust pakkuvalt, positiivne on ka mitmekorruseline, kuid samas mitmest kohast vertikaalis avatud siseruum, mis moodustab ühe selge terviku. Samuti väärib töös esile tõstmist tänavalt maa-alustesse ruumidesse tekkiv vaade.

Ideekavandi puhul tuli arvestada ka muinsuskaitse nõuetega ning selles aspektist jätkab töö žürii hinnangul ammust traditsiooni (Veneetsia harta), mis rõhutab ajaloolisse keskkonda ehitades vana ja uue arhitektuurset eristamist. Võistlustöö lähtub vanalinlikust mahtude jaotusest ja vormist, mis on saavutatud kõrge kelpkatusega. Nii paas kui klaas materjalidena sobivad žürii hinnangul rõhutama vana ja uue kontrasti ning samas ühtsust.

Eeldatav projekteerimistööde teostamise periood on aprill 2018–juuni 2019. Tallinna Linnateatri ehitustööd on kavandatud lõpetada oktoobris 2021.

Linnateatri arhitektuurivõistlusele laekus kokku 13 ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid.

Žürii, kuhu kuulusid nii linna, arhitektide, kultuuriministeeriumi kui muinsuskaitseameti esindajad, valis auhinnalisele kohale välja viis ideekavandit, mille preemiafond jagunes järgmiselt:

I auhind anti ideekavandile Paviljon, preemia suurus 17 000 eurot.

II auhind (13 500 eurot) anti ideekavandile pealkirjaga Vennad. Töö autorid: Martin Tago, Liis Lindvere, Reedik Poopuu, Andrus Kõresaar, Raivo Kotov, Lilian Männikust, Priyanka Kar, Tatiana Päss, Sirkka Johanna Siimso büroost KOKO arhitektid OÜ.

III auhind (9 500 eurot) ideekavandile Godot. Töö autorid: Eva Kedelauk, Peeter Pere, Karmen Silde ja Tarmo Piirmets büroost Peeter Pere Arhitektid OÜ.

Lisaks otsustas žürii anda välja kaks 5000-eurost eriauhinda, mille pälvisid ideekavandid Sigma (OPUS architecture ltd. Soomest, autorid: Paul Thynell, Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari, Marco Rodriguez) ja Tagurpidi Vaal (Arhitektuuristuudio Siim&Kreis OÜ, autorid: Kristel Ausing, Andres Siim, Tüüne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla).

Arhitektuurivõistluse korraldasid Tallinna Linnavaraamet ja Tallinna Linnateater koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.

