Kevadise Tallinn Fashion Weeki esitleja, briti moebrändi RIVER ISLAND moeetendusel on professionaalsete modellide asemel lavale astumas rohkem ja vähem tuntud „päris“-inimesed. Kuigi professionaalsete modellide asendamine catwalkil on olnud trendiks juba ka eelnevatel hooaegadel, siis RIVER ISLAND soovib selle sammuga ning moe kaasabil tuua ka eestlasteni märksa olulisema sotsiaalse taustaga sõnumi.

Tuuli Rand (Tiit Mõtus)

22. märtsil kell 18.30 algaval moeshowl astuvad lavale näiteks jumestaja Liisa Leetma, lauljatar Tuuli Rand, DJ Girti Suun, koreograaf Raho Aadla, meigikunstnik Gerda Miller, muusikamänedžer Kristina Pärtelpoeg jpt, kes toetavad RIVER ISLANDi kampaania #labelsareforclothes põhimõtteid ning tunnistavad, et nemadki on eelarvamuste ja sildistamisega oma elus kokku puutunud.

Raho Aadla (Jana Solom)

Seejuures tunnistab näiteks Raho Aadla, et ka tema ise on esmamulje põhjal sageli sildistanud, kuid püüab samas selle alati kõrvale heita ning näha kuvandi taga inimest, tema mõtteid ja soove. Meikar Liisa Leetma tõdeb: „Minu riietusstiili põhjal arvatakse sageli, et olen kuri või üleolev. Noorena peitsingi ennast tõepoolest tumedate riiete alla ja seda teadlikult sooviga teisi endast eemale peletada.“ Tänasel päeval näeb naine aga riietust enda väljendusviisi ja loominguna, millega hoopis silma paista. “Riietuse järgi inimest hinnata on vist kõige pealiskaudsem asi, mida üldse teha,“ on Liisa seisukoht.

Meigikunstnik Gerda Miller on kõige rohkem sildistamist kogenud tätoveeringute tõttu. „Visuaalselt erinev välimus pakub huvi, aga vahel väljendatakse end hoopis ebavajalike kommentaaride või halvemal juhul ka ignoreerimisega,“ räägib naine enda kogemustest. Lauljatar Tuuli Rand tunnistab, et meediapildis enam figureerivate persoonide kohta millegi pärast arvatakse, et nende elu on perfektne ja sageli unustatakse – ka see kuulsus on kõigest inimene enda murede ja probleemidega. „Sageli nähakse vaid jäämäe tippu, kuid tegelikult on ju iga eduloo taga suur töö ja energiakulu,“ jagab Tuuli enda mõtteid.

Liisa Leetma (Erakogu)

Samas on kõik moeshows osalejad ühel nõul, et iga inimene on väärtuslik – olenemata tööst, kuulsus-astmest või oskustest. Raho Aadla lisab: „Seetõttu on oluline eelarvamustest edasi liikuda, mitte jääda oma mõtlemises ja suhtluses plakatlikuks, vaid tõesti püüda ligimest mõista. Saada aru, miks keegi on just nii- või naasugune. Oluline on väärtustada mitmekesisust ja igaühe õigust valida ise oma tee.“



RIVER ISLANDi moeshow toimub 22. märtsil kell 18.30 Kultuurikatlas. TFW piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.