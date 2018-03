"Antud autohankega seoses on mul hea meel öelda, et me saime suurema ja mahukama salongiga masina, mis maksab vähem kui senine auto," põhjendas Aas linnavolikogu istungil.

Aas on uhke auto kohta öelnud, et tegemist on Tallinna Linnakantselei esindusautoga, mida kasutatakse ka väliskülaliste transpordiks ja see pole ainult linnapea käsutuses.