Kõik Bebe Organic rõivad on põhjalikult konstrueeritud. Ollakse keskendunud igale disainipõhisele detailile, alates hoolikast kanga valikust kuni kõige turvalisemate nööpideni.

Bebe Organic kevad/suvi 2018 kollektsiooni inspireeris loodus ning säästlik elustiil. Kollektsioon kutsub meenutama lapsepõlve päikselisi päevi. Kasutusel on kerge struktuuriga orgaanilised kangad, looduslik linane, romantiline ja kergelt nostalgiline London Liberty kangas ning delikaatne puuvillane pits. Hoole vabad ja maalähedased toonid koos nostalgilise lähenemisega säilitavad lapseea vabaduse ja graatsilisuse. Poeetiline ja romantiline kollektsioon elegantsete elementidega. Kollektsioon pakub laia valikut esemeid nii erilisteks sündmusteks, kui ka igapäevaseks eluks.

2014 aastal loodud Bebe Organic disainib ja turustab orgaanilistest ja naturaalsetest materjalidest valmistatud beebi- ja lasteriideid. Disainer ja asutaja Birgit Kadak on lõpetanud õpingud London College of Fashion ning tema ajatu stiil kõnetab maailmapublikut laiemalt. Kollektsioonid on loodud teadlikule, kvaliteeti ja disaini hindavale tarbijale, kes otsib naturaalseid ja kvaliteetseid materjale.