“Ideaalis oleksin toorvegan, aga vahel söön suhete säilitamiseks ka muud kui taimetoitu,“ ütleb viienda lapse ootel Airi Vipulkumar Kansar Tallinna TV vegansaates "Ela Hästi!".

“Olen üle 10 aasta olnud taimetoitlane. Minu jaoks algas see huvitavat moodi,” räägib Airi.

“2007. aastal olin teel oma esimesele reisile Indiasse ja minu kõrvale sattus Rootsi päritolu kiilakas munk. Ta ütles, et müüs kõik oma maise vara maha ja nüüd läheb 13. korda Indiasse, et sinna elama jääda. Meie jaoks oli reis pigem pidutsemine ja meelelahutus, läksime sinna Kanal 2-ga tegema muusikavideot ning tähistasime ka minu sünnipäeva, kuid see munk jättis mulle sügava jälje,” mäletab Airi veel tänagi kiilakat taimsetoitlasest Rootsi munka.

Munk selgitas Airile miks ja kuidas süüa. Esimesed muutused avaldusid juba pool aastat taimetoitlasena elades. “Märkasin, et minuga toimub midagi sõnul seletamatut! Näiteks tuli ülitundlikkus, kerge sensitiivsus. Hakkasin tunnetama inimeste mõtteid ja tundeid. Mu elu muutus kapitaalselt,” muljetab Airi.

Viienda lapse ootel Airi taimetoitlust lastele ohtlikuks ei pea: “See on pseudohirm,” on ta veendunud. “Liha on raske toit ja seda on liiga palju, me sööme rohkem kui vajame. Taimetoidul on väga hea kerge tunne. Ideaalis ma muidugi tahaksin olla toorvegan! Ei ole sugugi nii, et oled nõrgem ja väsinum. Vastupidi, oled just palju energilisem ja mõte läheb lahti.”

Saates räägib armastatud kantrimuusik Airi Vipulkumar Kansar ka Indias kogetust, mis on ta lemmiktoidud, avaldab ootamatu viisi avokaado kasutamiseks, jutustab seiklustest kurkumiga ning räägib ühe kummastava fakti - kuidas juuba toorest mangot!

"Ela hästi!" on Eesti esimene taimetoidusaade, kus aktuaalsed elustiiliteemad saavad kokku põnevate persoonidega. Igast saatest saab mõtteainet, kuidas hästi elada. Teemaks on tervis ja tervislikkus igal tasandil - toitumine, sport, emotsioonid, suhted, vaimsus. "Ela hästi!" on Tallinna TV eetris igal neljapäeval algusega kell 19.30 ning kordusena laupäeval kell 18.05.