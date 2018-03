Toetuse summa ühe sündmuse kohta saab olla 20 000 kuni 65 000 eurot, millele toetuse saaja peab lisama omafinantseeringu vähemalt 30% ulatuses. Toetatakse sündmuse turundamist välisriikides ja läbiviimist Eestis. Kultuuri- ja spordisündmuste toetuse kogueelarve on 3,2 miljonit eurot, seda rakendatakse aastatel 2014–2020 ning rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.

EAS on rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi toetanud alates 2016. aastast. Eestit kui turismimaad on sündmuste kajastused välismeedias tutvustanud 176 miljonile inimese üle maailma, seni toetatud sündmustest on Eestis kohal käinud ligi 60 000 väliskülastajat ja nende loodud majanduslik mõju kogu turismisektorile on hinnanguliselt 17 miljonit eurot.