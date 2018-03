Beatrice'i uus kollektsioon on jätk tema varasemale loomingule, kuid keskendubseekord Siiditee temaatikale. Disainer peab seejuures kõigepaeluvamaks just Siiditee "tee" aspekti ning nii kajastab kollektsioon teekonda, liikumist ja siidi ühest kohast teise jõudmist.

Beatrice'i sõnul on inimkonna olemuse kõige tähtsam osa just inimeste liikuminemning seda nii kõndimise ja elutee mõttes kui ka vahemaade läbimise mõttes. Siiditee kui selline on nii ajaliselt kui territoriaalselt väga lai mõiste ning disainer kajastab teekonda algusega Hiinast, kust siid pärineb, läbi mitme riigi ja kultuuri, läbi kõrbe ja steppide kuni Euroopani, Bütsantsini välja.

Kollektsioon, mis jõuab TFW lavalaudadele neljapäeval, 22. märtsil, koosnebpeaasjalikult kleitidest ja kergetest kleit-mantlitest, samuti on esindatud mõned kimonod ning hiinapärased hõlmik-kleidid. Materjalidest on kasutatud metsikut siidi, saree-siidi ja velvet-siidi, värvigammadest on esindatud erksad toonid ja värvide kombinatsioonid, rohelist mustani välja.

Beatrice sõnab, et moelava on ideaalne formaat oma ideede visualiseerimiseks - seal on algus, lõpp ja suund. Nii on uue kollektsiooni põhiteemaks just see, et kust me tuleme, kuhu me läheme ja kuidas see liikumine kõrvalseisjale ehk disainerile näib.

Kollektsioon "ROAD by Beatrice" tuleb kevadise Tallinn Fashion Week`i raames esitlusele neljapäeval, 22. märtsil kell 19.30 Kultuurikatlas.

TFW piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.