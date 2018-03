„Sõber ütles mulle, et kui sa jõid, siis tegid paremaid filme. Ja see on küllalt valusalt öeldud,” räägib tuntud Eesti režissöör Peeter Simm tänases saates oma endisest sõltuvusest. „Ma võib-olla ei olnud maani täis, aga ma oleks võinud olla märksa efektiivsem, järeleandmatum. Et ma oleks parema tulemuse saanud, see on fakt.”

Selle aasta märtsis tähistas Simm oma uue elu 20. juubelisünnipäeva. Koos „Radariga“ meenutab Simm aega, mis oli loominguliselt viljakas, kuid mida varjutas igapäevane joomine. “Tagurdasin üks kord mingi sõnnikulaotaja otsa. Siis sõitsin esimese käiguga vastu posti...

Need, kes mind päevast päeva nägid, need ikka andsid objektiivse ja realistliku pildi. Aga üldiselt oskus varjata on ka suur oskus.”

