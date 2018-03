Igal hommikul võtab Sotside esimees Jevgeni Ossinovski lahti eesti meediaväljaanded ja teeb seda teatud ärevusega südames. “Kõigepealt vaatad, kas sinu või sinu töö kohta on kirjutatud midagi kriitilist, millele peaks vastama. Lisaks loed täpselt samasuguse pilguga tegelikult kõike seda, mida tervikuna meeskonna kohta kirjutatakse.”

Ajal, mil sotside siseleerist on Hannes Hanso kõva häälega välja öelnud, et võiks kaaluda erakonna esimehe vahetust, uuris "Radar" Jevgeni Ossinovskilt, miks ta tahab olla erakonna esimees. Seda enam, et erakonna esimehena tuleb tal väga palju käia valijatega kohtumas ja see on töö, mida tegelikult tuleb teha pere arvelt. Jevgeni Ossinovski peres kasvab kaks väikest last - Artus (3,4) ja Marta (1,4).

“Rahvaga kohtumist ei maksa üldse naeruvääristada,” räägib Ossinovski. “See on valimiskontekstis tõhus.” Seda on näha olnud ka Keskerakonna häälte summa pealt, kes on seni olnud kõige aktiivsemad valijatega kohtujad. Haridusminister Mailis Reps vuhib praegugi mööda koole käia ja ka peaminister Jüri Ratas käib sageli maakondades kohtumas.