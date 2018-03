Vana-Vigalas elab 19-aastane Gabriel Vodolaztšenko, kes peab oma väikeses korteris loomade varjupaika. Tema juures otsivad kodu ligi sada looma – 37 kassi, siilid, kilpkonnad, naerutuvid, jänesed ja paljud teised, kes on noormehe poolt päästetud, ravitud ning koduootel. Suure südamega noormees aitas 2017. aastal kodu leida lausa 100 kassile.

Lisaks sellele külastavad saatejuhid ka tagurpidi maja, kus Indrek kükitab laes nagu vampiir ja arhitekt seletab ära miks selline pöörane ja isegi iiveldamaajav maja on Tartu linna loodud. Viimasena näeme lugu Tartu tüdrukust, kes kogub nukke – neid on tal lausa paarituhande euro eest! Tüdruk ise on kunstikoolides modell ja tegeleb ka noavõitlustreeningutega.