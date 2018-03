Euroopa Liidu lauluraamat on Taani mittetulundusühingu algatatud ettevõtmine. Alates 2015. aastast on üheksa liikmesriiki oma kuus parimat laulu juba välja valinud. Eesti on kümnes riik 28-st, mis lugusid valima hakkab.

20. märtsist 20. aprillini toimub Eestis lauluhääletus, mille käigus valitakse kuus laulu, mis esindaks eestlasi esimeses Euroopa Liidu lauluraamatus. Kõik eestlased on oodatud valima parimaid muusikapalu 46 laulu seast kuues kategoorias, mille on välja pakkunud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õpilased ja õpetajad, Eesti Kooriühing ning Eesti Muusikaõpetajate Liit.

"Meie, 28 liikmesriigi rahvad, teame teineteisest nii kohutavalt vähe! Rahvuse lauluaarete jagamine tundub olevat lihtne võimalus teineteise tundmaõppimiseks. Kui tahame, et EL-i olemus ei oleks seotud ainult majanduse – terase, söe ja kalaga – vaid ka kultuuriga, siis me peame ise Euroopa Liidu enda omaks tegema," sõnab algatuse looja ja president Jeppe Marsling.

"On väga tore idee, et Euroopa Liidu rahvad valivad laulud ennast esindama ning ilmuva lauluraamatuga saavad tuttavaks ka oma naabrite muusikaga. Eesti Kooriühingu muusikanõukogul oli väga hea meel selles projektis kaasa mõelda! Ma loodan, et võimalikult paljud eestlased mõtlevad välja, mis on nende jaoks kõige kõnekamad laulud ning annavad sellest hääletuse kaudu teada," kommenteerib algatust Eesti lauluraamatu toimetaja Kaie Tanner.

Esimene EL-i lauluraamat on plaanitud avaldada järgmise aasta 9. mail, mil tähistatakse Euroopa päeva. Muusikatoimetaja Francesco Cali kogub kokku kõigi lugude noodid, mille järel need inglise keelde tõlgitakse. Raamatusse on planeeritud 168 laulu nii inglise- kui rahvuskeeles trükituna. Teenitud tulu eest plaanitakse välja anda teine väljaanne, kus kõik laulusõnad tõlgitakse 24 Euroopa Liidu ametlikku keelde, et lugejatel oleks võimalus kõiki lugusid kaasa laulda.

17 erineva muusikaakadeemia välja valitud kuus laulukategooriat on armastuslaulud, loodus ja aastaajad, vabadus ja rahu, rahva- ja rahvalikud laulud, vaimulikud laulud ning lastelaulud.