Brave Capitali poolt arendatav Pirita Purje residentsi kaks kortermaja valmivad käesoleva aasta oktoobris.

"Purje residentsi kortermajade ehitus käib 2017. aasta novembrist ning planeeritav valmimisaeg on 2018. aasta oktoobris. Purje residentsis on kokku 27 eri suurusega korterit, millest kolmandik on juba ka broneeritud," ütles Brave Capital OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht Maria Annus BNS-ile.

Brave Capitali poolt juhitav Growth Real Estate OÜ sõlmis mullu Nordlin Ehitusega ehituslepingu Purje tänav 7 ja Regati puiestee 12 kinnistutele 27 eluruumiga korterelamute ehitamiseks. Korterisuurused on vahemikus 31 kuni 171 ruutmeetrit. Purje Residentsi arhitekt on Urmas Lõoke.

Korterelamud arendatakse välja ühes etapis, mille kogu investeeringute maht on ligikaudu 3,5 miljonit eurot.

Seejuures on tänavu juunikuus valmimas esimesed ridaelamud Veskimöldre arenduse teise etapi raames. Avaliku- ja erasektori koostöös rajatakse Nõmme ja Saue valla piiril kokku 159 uut kinnistut ja 91 ridaelamuboksi koos uue põhikooli, lasteaia ja kauplusega ning teiste teeninduspunktidega.

Brave Capitali sõnul on praeguseks ligi viiendik Veskimöldre kruntidest omaniku juba leidnud ning ettevõte loddab antud projekti lõpetada lähema kahe aasta jooksul. Veskimöldre elamuid ja ridaelamuid ehitab Omatalo Eesti.

Lisaks sellele tegeleb ettevõte Pirita TOP-i esise Regati puiestee 1/3/5 kinnistu arendamisega, mullu aprillis sõlmis Brave Capitali tütarettevõte Pirita Holding OÜ projekteerimislepingu Salto AB OÜ-ga kinnistule lõpliku arhitektuurse lahenduse väljatöötamiseks. Ettevõte jagab täpsemat informatsiooni antud projekti kohta siis, kui arendusel on kindlad koostööpartnerid ja tähtajad.

Brave Capital on Eesti ja väliskapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis tegeleb erinevate varade ja osaluste soetamisega ning projektide finantseerimisega ja arendamisega.

Allikas: BNS

