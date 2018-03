Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja AS MSI Grupp esitasid Tallinna linnavalitsusele taotluse kehtivaid detailplaneeringuid täpsustavate projekteerimistingimuste saamiseks Gonsiori tn 2/Rävala pst 6 kinnistute uushoonestamiseks.

Taotlus tugineb kehtivatele detailplaneeringutele ja Kaubamaja kvartali rahvusvahelise arhitektuurivõistluse võidutöö „City Break“ lahendusele. Arhitektuurivõistlus viidi läbi arendajate koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Eesti Arhitektide Liiduga ning võistluse tingimused läbisid eelnevalt ka avaliku arutelu.

Võidutöö autoriteks on Jaan Kuusemets, Erko Luhaaru, Anne Vingisar, Jose De la Peña Gómez Millán, Jose A Pavón Gonzalez ja Myriam Rego Gómez arhitektuuribüroodest DAGOpen OÜ ja BAKPAK ARCHITECTS S.L.P.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhi Peeter Küti sõnutsi on projekteerimistingimuste saamine järgmine oluline etapp uue Kaubamaja kvartali loomisel „Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk on täpsustada detailplaneeringuid, et ehitada Kaubamaja kvartalisse mitme eraldi hoone asemele üle kahe kinnistu ulatuv ühtne, silmapaistev, esinduslik, logistiliselt hästi toimiv ning arhitektuurselt ja linnaehituslikult terviklik hoonestus. Projekteerimistingimused võimaldaksid ellu viia arhitektuurivõistluse võidutöö ja kindlasti tõstaks selline tähelepanuväärne arendus kogu südalinna piirkonna atraktiivsust.“

Viimastel aastatel on valminud nii Tammsaare pargi kui ka Tallinna Peatänava projektid, mis avavad linnasüdame rohkem jalakäijatele.

Kavandatav Kaubamaja kvartali hoonestus arvestab ümbritsevate muudatustega südalinnas, linna arenguplaanidega ja visiooniga jalakäijatele mugavalt ligipääsetavast kesklinnast.

„Uus Kaubamaja kvartal luuakse inimestele. Peame väga oluliseks ka meid ümbritsevas tänavaruumis jalakäijaid eelistada ning oleme teinud ettepanekuid jalakäijatele mõeldud alade laiendamiseks Kaubamaja tänaval ja Laikmaa tänaval muu liikluse arvelt. Oluline on ka jalgsi liikujate turvaline ühendus Viru Keskuse ja Tammsaare pargi suunal, mis on selles südalinna piirkonnas jalakäijate olulisemad liikumissuunad. Valdav osa meie iga-aastasest 10 miljonist külastajast tuleb väljastpoolt kesklinna ja 40% väljastpoolt Tallinna. Kaubamaja suurenemisega ja büroohoone lisandumisega kvartali külastatavus kindlasti kasvab. Seetõttu on oluline, et meie asukoht võimaldab head juurdepääsu ka autoga liiklejatele,” ütles Kütt.

Projektijärgselt viiakse tänavalt kõik parkimiskohad ära

“Kõik parkimiskohad viiakse linnatänavalt mugavasse maa alusesse parklasse. Kantar EMORi uuringutest teame just seda, et mugav parkimine on osade külastajate jaoks võtmeküsimus – muidu nad südalinna ei tule, aga suudame oma lahendusega tagada minimaalse baasvajaduse nii neile kui ka avada linnasüdame täielikult jalakäijatele, kes on Kaubamaja uuendamisest ühed suurimad võitjad. Uus Kaubamaja kvartal saab olema ennekõike just Eestimaa inimeste vajadusi arvestav,“ lõpetas Tallinna Kaubamaja Kinnisvara juht.

