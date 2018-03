„Keegi ei ole õnnelik, et 48 inimese elu katkes ja sajad said vigastada, kuid eelmine aasta oli liikluses siiski meie turvalisim. Nüüd on kõikide ametkondade ja inimeste teha, et me seda arvu enam ei ületaks, vaid iga aasta järjepidevalt kärbime,“ ütles Loigo.

Loigo lisas, et kõige suuremat mõju liiklusele avaldab keskkond. „Olgu selleks tehiskeskkond nagu taristu, ilm, teised liiklejad või politseinikud, kuid keskkonnal on suurim roll. Peame jõudma nii kaugele, et meie keskkond oleks selline, kus mitte ilm, vaid just taristu ja järelevalve muudavad liikluspilti aina turvalisemaks.“

Kõige olulisema liiklusõnnetuste statistikaga saab tutvuda siin videos:

Komisjon uurib liiklusõnnetuste tekkepõhjuseid

Liiklusohutust analüüsides ei piisa ainult statistilistest andmetest. Seetõttu uurib alates 2017. aastast liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamise ekspertkomisjon kõiki Eestis toimunud liiklusõnnetusi, milles keegi hukkus või kus sai vigastada viis või enam inimest. Komisjoni eesmärk on välja selgitada ja üldistada asjaolusid, mis mõjutasid liiklusõnnetuste toimumist ja inimeste vigastada saamist. 2017. aastal uuris liiklusõnnetuste uurimiskomisjon 50 liiklusõnnetust.

„Varasemalt suutsime liiklusõnnetuste andmete pinnalt vastata ainult küsimusele, mis juhtus. Tänu liiklusõnnetuste uurimiskomisjoni tööle saame vastuse ka küsimusele, miks juhtus ja sealt edasi, mida teha, et enam ei juhtuks. Tänu liiklusõnnetuste uurimiskomisjonile teame näiteks, et eelmisel aastal oli vähemalt kolme hukkunu taga sõidukijuhi eelnevalt diagnoositud terviserike ning kolme hukkunuga liiklusõnnetust võib käsitleda suitsiidina,“ selgitab Ernits.