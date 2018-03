Lindude saabumine näitab kevade tulekut. Rasvatihased lõõritavad juba ammu. Aga ka võõrsilt on tagasi tuldud. Näiteks kiivitaja ja isegi kuldnokk on endast märku andnud. Kus viibivad teised rändlinnud?

Kalendrisse vaadates teame, et täna algab kevad. Lindudele on kalender geneetiliselt sisse programmeritud ja sellele vastavalt nad ka tegutsevad. Igatahes on alganud lindude kevadränne talvitusaladelt pesitsusaladele. Sookured alustasid juba nädalaid tagasi, kuid ootavad nüüd rändepeatuskohtades paremaid aegu.

Lindude rändekaart (Kuvatõmmis / Rändekaart)

Näiteks on väike-konnakotkas Jaan juba suuna kodumaa poole võtnud, kuid viibib siiski hetkel kõikidest staarlindudest kõige kaugemal. Tema lendleb hetkel Aafrikas Tansaania kohal. Samas piirkonnas on ka sõbrad Mait ja Karin. Kalakotkas Markus püüab paremat saaki aga Kongos.