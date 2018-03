Eelmisel nädalal teatas rahandusministeerium, et koondab toetuste maksmise reorganiseerimise huvides mitmed toetusvaldkonnad tugiteenuste keskuse alla, kuhu viiakse ka EASist regionaaltoetused ühes poolesaja töötajaga, kuid see ei pruugi jääda viimaseks liikumiseks sihtasutuses.

"Paraku on aegade jooksul EASi kuhjatud palju erinevaid vastutusi, mis ei ole alati seotud sellega, miks EAS omal ajal ellu kutsuti ehk ettevõtluse edendamisega. Aeg on teha inventuur ja tulla tagasi peamise eesmärgi juurde. EAS hindab kõiki oma tegevused praegu üle ja pole välistatud, et ettepanekuid teatud tegevuste EASist väljaviimiseks tuleb veel," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo Äripäeva vahendusel.

"Selge on see, et ettevõtlust ja turismi puudutavate otsuste tegemise kompetents on praegu EASis ja on igati mõistlik, kui see nii ka jääb," lisas Palo.

Rahandusministeerium võttis alustuseks kokku enda jagatavad toetused ning EASi kaudu jagatavad regionaaltoetused — kogusummas 987 miljonit eurot — ning suunab need riigi tugiteenuste keskuse (RTK) alla. Selle laiem mõte on veenda ka teisi ministeeriume oma rakendusüksusi samasse kohta viima.