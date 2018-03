Sotsiaaltöötaja on perekonna kõrval kõige olulisem tugi inimeste toimetulekuraskuste ennetamisel, leevendamisel ja vähendamisel, ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva tänasel rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeva pidulikul tunnustusüritusel.

„Sotsiaaltöötajal on üha kasvav roll riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna poolt pakutava abi kombineerimisel inimesele parimate lahenduste leidmiseks,“ sõnas minister Kaia Iva. „Sotsiaaltöö keskmes on alati inimene ja põhjendatult rõhutame abivajajast lähtumist, kuid unustada ei tohi ka abi andjat ja sotsiaaltöö korraldajat.“

Sotsiaalkaitseministri sõnul on ootused kvaliteetsele sotsiaaltööle aastate jooksul kasvanud ning kuigi teenuste hulk ja mahud on suurenenud, ei jõua need sageli järele vajadustele. „See, kuidas oskame inimest igas elukaare etapis toetada ja selleks tehtavat sotsiaaltööd ka hinnata, näitab ühiskonna küpsust. Sotsiaalteenuste arendamine ja rahastamine vajab jätkuvat panustamist nii kohalikelt omavalitsustelt, teenuseosutajatelt kui ka riigilt, ent nõudlikkusega koos on meie ülesanne märgata ka sotsiaaltöö häid tulemusi ja tublisid inimesi.“