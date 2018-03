Uhke nelja lapse ema Malaisiast jagas ausat fotot oma kehast, kus pärast sünnitust päris karmid venitusarmid. Šokeeriv oli veebis fotot näinud kommenteerijate reaktsioon, kes süüdistasid naist, et too rikkus oma keha laste saamisega päris ära.

23-aastane Doreen Ching postitas foto oma venitusarmides, mis tõesti on keskmisest naisest ehk palju äärmuslikumad, kuid siiski väga väärtusliku kingituse tõttu tekinud, vahendab The Sun.

Nimelt sünnitas naine nelikud. Alguses ta nuttis, kui pärast sünnitust oma kõhtu nägi. Ja ka temal läks aega, et leppida oma uue kehaga, mis ei muutu kunagi endiseks.

Julget postitust on veebis meeletult jagatud, kuid mitte kõik ei hinda naise ausust ja julgust oma kehaga toimunud näidata.

Leidub ka inimesi, kelle sõnul on naine ise süüdi, et nii palju lapsi sai. Osad süüdistasid teda, et ta näeb nii kole välja, et ajab oksendama. Mõnigi mees kirjutas, et naised on kõiges ise süüdi, et tahavad palju lapsi saada.

Õnneks leidub ka neid, kes naise julgust kiidavad ja lohutavad, et on tal ju armsad lapsed.

Praeguseks on naise sünnitusest möödas kaks aastat, mida ta on nautinud oma armsate laste seltsis. Ühel fotol ongi näha 2aastased nelikud Jensen, Jayden, Jasper ja Jazreel.

