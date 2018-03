Britney Spearsi eksabikaasa ning ühtlasi kahe poja isa Kevin Federline pole enam rahul 20 000 dollari suuruse igakuise lapsetoetusega.

Endine tantsija pöördus koos oma advokaadiga psüühiliselt ebastabiilseks tunnistatud Spearsi rahaasjade eest hoolitseva isa Jamie Spearsi poole, väites, et tahab oma poegade Sean Prestoni ja Jaydeni eest hoolitseda samal tasemel mis Spears. Kevin toonitas TMZ.comi teatel, et Britney sissetulek on suurenenud seoses eduka kontserdisarjaga Las Vegases - kuid ei osanud ise põhjendada, miks talle 20 000 dollarist enam ei piisa. Niisiis saatis Jamie endise väimeespoja tühjade kätega minema.

Spears ja Federline abiellusid 2004. aastal. Kui abielu 2007 purunes, maksis poptäht eksabikaasale 1,3 miljonit ning toetas teda aastaid elatisrahaga.