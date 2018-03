Harju Elektri peadirektor Andres Allikmäe tunnistab, et Eesti riik toodab väga kummalistel erialadel bakalaureuse- ja magistrikraadiga inimesi, kes kurdavad, et ühiskond ei hinda neid või ei paku tasuvat tööd või üldse midagi.

Allikmäe tõi intervjuus Tööstusuudistele näiteks, kuidas Soome tegi umbes 10 aastat tagasi suure muutuse oma ametikoolide süsteemis ja nüüd on ametikoolid Soomes väga populaarsed, neid on igal pool ja nad annavad meie mõistes rakendusliku kõrghariduse.

"Inimesed Soomes lähevad sinna, sest selle taga on väga tugev riiklik programm ja toetus – neid inimesi soositakse," ütles Allikmäe.

"Meie toodame väga kummalistel erialadel bakalaureuse- ja magistrikraadiga inimesi, kes kurdavad, et ühiskond ei hinda neid või ei paku tasuvat tööd või üldse midagi – sealt hakkab see asi peale," lisas ta.

Tema sõnul on tööjõudu raske leida: kuigi Eestis otsib tööd umbes 14 000 inimest ja töökohti on 30 000, siis need inimesed ja kohad ei saa kunagi kokku, sest ootused on erinevad: "Need ootused tuleks kokku viia, aga see on riiklik mure."