Paavst Franciscus palus andestust kõigi nende kristlaste eest, kes on naisele seksi eest tasunud. Paavsti sõnul on prostituute kasutavad mehed kriminaalid ning neil on haiglane meelelaad.

„See ei ole seks. See on naiste piinamine. Ärgem ajagem termineid segamini,“ vahendab Daily Mail kirikupea sõnu. Franciscus mõistis hukka kõik mehed, kelle arvetes eksisteerivad naised vaid ekspluateerimise eesmärgil.

Paavst avaldas oma arvamust neli tundi kestnud kohtumisel 300 üliõpilasega, kes olid Vatikani palvel Rooma kutsutud. Kohtumise eesmärk oli saada aimu praeguste noorte suhtumisest kirikusse.