Tänasest alustab Eesti Energia elektrimüüki Soome kodutarbijatele. Soomest saab Eesti elektrifirma jaoks viies turg, kus ettevõte elektrit müüb. Soomes keskendutakse elektrimüügiga digitaalsetele lahendustele. Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul loob ühine Põhjamaade ja Baltikumi elektriturg võimaluse pakkuda teenuseid ka Soomes. „Soome elektriturg on juba pikemat aega väga hästi toiminud ning oli eeskujuks ka Eesti turu avanemisele. Soomest saab Eesti järel üks esimesi riike maailmas, mis võtab kasutusele infosüsteemi, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed. See kiirendab ja lihtsustab protsesse kõigile turuosalejatele ning tagab võrdsed võimalused klientidele teenuste pakkumiseks. Soomlased on ka ühed usinamad elektrimüüja vahetajad Euroopas. Soome elektriklientide huvi uute pakkujate vastu on kõrge ning valmidus uusi ja innovaatilisemaid teenuseid proovida on olemas,“ ütles Sutter.

Välisturgudel on Eesti Energia tuntud Enefit brändi all. Enefiti pakkumine Soomes on keskendunud digitaalsetele lahendustele nagu kasutajasõbalik koduleht ning mobiilirakendus.

„Meie kliendid Eestis on juba harjunud oma elektriasju mobiiliga ja digitaalselt ajama. Nüüd soovime neid efektiivseid lahendusi ka Soome turul pakkuda,“ lausus Sutter ja lisas, et sarnaselt Eestile on ka Soomes toimumas üleminek mobiilirakendustele nii panganduses kui ka kommunikatsioonis. Plaanitakse veelgi kasvada Enefit Soome tegevdirektor Ville Pentti sõnul on Enefiti kontseptsioon olla Soomes energiamüüja telefonis. „Meie kliendid saavad läbi Enefiti mobiilirakenduse oma elektritarbimist analüüsida ja juhtida ning seeläbi ka elektriarvet vähendada. Elektripaketi valimine ja lepingu sõlmimine meiega on lihtsamast lihtsam nii meie kodulehel kui kliendi mobiilis. Oleme parim valik klientidele, kes soovivad elektrit kasutada nutikalt ning seeläbi ka väiksemate kuludega. Meie lahendus on Eestis läbiproovitud: Eesti Energia kliendid, kes kasutavad mobiilirakendust, on oma elektriarvet vähendanud kuni 15%,“ rääkis Pentti.