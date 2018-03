Donald Trump juunior paistab olevat isasse, keda süüdistatakse salasuhtes pornotähega - ajakirja Us Weekly allikate kinnitusel presidendipoeg oma seaduslikule kaasale Vanessale truudust särtsaka laulja, modelli ja reality-tähe Aubrey O'Dayga.

Paarike tutvus 2011. aastal seriaali „Celebrity Apprentice“ võtetel. „Salvestuse lõpul läks Aubrey ja Don juuniori vahel asjaks,“ räägib informeeritud isik, kelle sõnul kestis salasuhe 2011. aasta lõpust järgmise aasta märtsini.

„Don ütles, et tal on Vanessaga kõik läbi, et nad elavad lahus ja et ta ei armasta teda. Aubrey armus tõsiselt. Ta arvas, et nad jäävad päriselt kokku.“ Ent kui Vanessa afäärile jälile sai, katkestas Trump armukesega suhted.

Paistab, et Vanessa andestas oma mehele siiralt: salasuhte järel lisandus pere kolmele lapsele veel kaks. Nüüd aga, kus võsukesed on vanuses kolm kuni kümme eluaastat, sai Vanessal mõõt täis ja ta andis lahutuse sisse.