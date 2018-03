USA filmi- ja telestuudio Weinstein Company, mille kaasasutajat ja endist esimeest Harvey Weinsteini süüdistavad kümned naised seksuaalses ärakasutamises, andis Reutersi teatel sisse pankrotiavalduse.

Firmal on kohtupaberite andmeil kohustusi 500 miljoni ja miljardi dollari vahel, kuid sama palju on varasid. Kompanii andis teada, et ühtlasi kaotavad kehtivuse kõik vaikimislepingud, mis võisid mitmeid Harvey Weinsteini ohvreid seni vaigistada.

Weinsteini seksiskandaali tõttu rahahädadesse sattunud stuudio on viimaste kuude jooksul ostjat või investorit otsinud ning leidiski ühe, kuid see võttis pakkumise tagasi, kui selgus, et kompaniil on arvatust rohkem rahalisi kohustusi.