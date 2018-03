Suured lootused ja see ärev tunne, mis uut suhte algust saadab. Usud, et tema ongi see õige! Teie vahel ei saa midagi halba juhtuda ega muutuda, kuid ometigi...

Me mõtleme, et kui ta nüüd muudaks ja teeks seda, ütleks nii, siis oleks kõik jälle meie vahel hästi, sest muidu sobime ju nii suurepäraselt, lahkab suhteid portaal Relationship Rules.

Tegelikult peitub tõde selles, et pole mingit mõtet kaotada iseennast seetõttu, et saaksid armastada kedagi teist.