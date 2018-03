Õllesummeri festivali reedese peopäeva peaesinejana astub lavale Briti muusikaajaloo kõige edukam duo Pet Shop Boys. 6. juulil festivali pealaval esinev elektropopi megaduo tuleb Eestisse oma maailmaturnee SUPER raames ning toob kaasa suure valgussõu ja armastatud hitid.

“Pet Shop Boysi viis aastat tagasi toimunud kontsert on Õllesummeri festivali läbi aegade kõige edukam. Kui nad oma SUPER tuuri välja hõikasid, siis polnud kahtlust, et neid meile uuesti esinema tahame. Nende pühendumus, muusika ja vibe on midagi erilist,” kommenteeris festivali peakorraldaja Marje Hansar reedese peaesineja valikut. “Pet Shop Boys on lisaks Franz Ferdinandile juba teine headliner, kes selleaastase festivali programmist on välja kuulutatud. Lähiajal on oodata veel häid uudiseid,” lisas ta.

Pet Shop Boysi kontserdid on tuntud erilise valgus- ja lasersõu poolest. SUPER on eelmiste tuuridega võrreldes oluliselt tempokam, kuid oluline on, et esitamisele tulevad kõik armastatud hitid. Pet Shop Boys on üle maailma müünud enam kui 50 miljonit albumit ning nende lood on olnud muusikaedetabelite tipus. Õllesummeril esineb Pet Shop Boys reedel, 6. juulil.

Õllesummeri festivali päevapilet maksab 23 eurot ning tagab sissepääsu Tallinna lauluväljaku alale vabalt valitud festivali päeval. Piiratud koguses müüdavad festivali passid hinnaga 40 eurot tagavad sissepääsu kogu festivali perioodil 4.–6. juulini. Piletid on müügis Piletilevi kodulehel ja müügipunktides üle Eesti.

Pet Shop Boys – “West End Girls”

Pet Shop Boys - “It's a Sin”

Pet Shop Boys – “Always on my Mind”