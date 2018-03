Teravam televaataja on märganud, et ETV saate "Ringvaate" ridades ei ole näha juba mõnda aega säravat reporter-toimetajat Mai Pallingut. Uurisime Pallingult lähemalt, mis tuuled puhuvad telenäo tööelus.



Mai rääkis Õhtulehele, et ERR-ist ta siiski lahkunud pole. Tõsi küll, "Ringvaate" meeskonnas ta enam ei toimeta. "Viis aastat on piisavalt pikk aeg päevauudiste toimetamiseks," selgitas Mai ETV uudistesaate tiimist lahkumise põhjuseid.



Mai arvab, et muutused tööelus on igati loomulikud: "Noored inimesed peavadki ju liikuma ja olema avatud," lausub Palling. Kas Mai sulges sellega ka ringhäälingu uksed? Siiski mitte. ERR-is on Mai tegutsenud vabakutselisena. See on andnud talle piisava vabaduse toimetada ka teiste telekanalite juures ja olla selle võrra laiahaardelisem.

Mai Pallingu nime võib kohata näiteks Eesti ühe suurima produktsioonifirma Ruut saadete "Eesti otsib superstaari" ja " Suure tähe väike täht" tegijate nimekirjas. "Rahvusringhäälingus on mul ka "Eesti laulu" projekt," täpsustab Mai.



Poliitik Kalle Pallingu abikaasa ja muusikakollektiivi "Külalised" naislaulja alustas telekarjääri 2013. aasta kevadel, kui "Ringvaate" meeskonda otsiti Anu Välba asemele uut saatejuhti ja Mai konkursile kandideerima kutsuti.

Tol korral napsas saatejuhi koha Grete Lõbu. Mai alustas "Ringvaate" reporter-toimetaja ametikohal.