Võimude kinnitusel on David ja Louise Turpini väärkoheldud lapsed nautimas vabadust Riverside'is asuvas kolmes eraldiseisvas peres.

Esmaspäeval teatas Corona regionaalse meditsiinikeskuse tegevdirektor Mark Uffer, et Turpinite järeltulijad - seitse täiskasvanut ja kuus alaealist, on haiglast välja kirjutatud, vahendas CNN. Ufferi sõnul oli neil raske näha lapsi lahkumas - pisaraid olnud nii personali kui patsientide silmis. Uffer lisas veel, et vaatamata sellele, mida lastele tehtud on, on neil säilinud võime armastada ja usaldada inimesi, kes on nende vastu head. „Nende hingi pole hävitatud,“ ütles haigla direktor, kes loodab, et meditsiinikeskuse hoolealused hakkavad nüüd omandama uusi, eluks vajaminevaid oskusi.

CNN-i andmeil on kaks kuud haiglas olnud Turpinite lapsed erinevates peredes, kuna ei leidunud ühtegi kodu, kus oleks suudetud hoolitseda kõigi kolmeteistkümne eest. Allikate sõnul vajavad erilist tähelepanu kaks noorimat.