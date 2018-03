Teisipäeval kella kümne paiku süttis Tallinnas Haaberstis riidekotte täis angaar. Kustutustööd veel käivad ning kohapeal on seetõttu liiklus häiritud. Kannatanuid esialgse info järgi pole.

Päästeameti Twitterist selgub, et põlengust teatati kell 10.03.

Täna kell 10.03 teatati, et Haaberstis Paldiski maanteel on süttinud põlema riidekotte täis angaar. Inimesed on angaarist väljas, keegi viga ei saanud.