Teisipäeval kella kümne paiku süttis Tallinnas Haaberstis riidekotte täis angaar. Kustutustööd veel käivad ning kohapeal on seetõttu liiklus häiritud. Kannatanuid esialgse info järgi pole.

Päästeameti Twitterist selgub, et põlengust teatati kell 10.03.

Täna kell 10.03 teatati, et Haaberstis Paldiski maanteel on süttinud põlema riidekotte täis angaar. Inimesed on angaarist väljas, keegi viga ei saanud. — Päästeamet (@paasteamet) March 20, 2018

Praegu on päästjad Haaberstis Paldiski maanteel põlevat angaari kustutamas ning kaitsevad tule eest lähedalasuvat teist angaari. Paldiski maantee 120 läheduses on angaari põlengu tõttu liiklus tugevalt häiritud.

Sündmuspaigal on järjestikku neli angaari, millest kõige Õismäe poolsem põleb. Õhtulehe fotograafi sõnul on sündmuskohal väga palju tossu, mis tuule tõttu liigub elumajade suunas. Õnneks ei levi toss ja leegid vähemalt teiste angaaride poole, mistõttu võib loota, et need ei sütti. Põleva angaari kustutamine käib aga täie hooga.

Paldiski mnt 120 põlengust levib palju suitsu. Palume lähikonnas hoida kinni majade uksed ja aknad. — Päästeamet (@paasteamet) March 20, 2018

Nõmme komando video kohapealt:



Päästeamet andis Twitteris teada, et praeguseks on tulekahju kontrolli alla saadud ning käivad järelkustutustööd.