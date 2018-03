Austatud härra Seeder! Me kuulume teiega mõlemad koalitsioonierakonda, kuid minul pole au olla ei valitsuse liige ega erakonna esimees. Olen Euroopa parlamendi liige ning, nagu iga parlamendi liige, olen oma mandaadis vaba. Brüsselist näen ma asju teise vaatenurga alt ja ei pea vajalikuks oma vaateid varjata. Oma repliigis te ei maini, et EastStratComi suhtes on skeptiline mitte ainult Yana Toom, vaid ka näiteks Hollandi parlament, kes märtsi alguses otsustas, et nõuab selle sulgemist ( link ; link ). Nende tegevust teravalt kritiseerib ka ERGA esinaine Madeleine de Cock Buning ( link ). Te ei maini ka seda, et Suurbritannia samme seoses Skripali mürgitamisega peavad ülereageerimiseks endine Suurbritannia suursaadik Venemaal Tony Brenton ( link ), endine saadik Uzbekistanis Craig Murray ( link ), leiboristide liider Jeremy Corbin ( link ) ja paljud teised.

Kuid kedagi neist te ei nimeta Kremli käepikenduseks. Kas see tâhendab, et arvamuste paljusus ja avalik arutelu on lubatud mujal Euroopas ja keelatud Eestis? Kodaniku ega poliitikuna ma ei saa sellega nõustuda.



Mis puudutab minu tööd Eesti esindajana Euroopa parlamendis, kõige lihtsam viis seda hinnata on vaadata MEP-ide reitingut, mida parlamendis uuendatakse iga nädal, lähtudes saadikute tööst komisjonides (mul on neid koguni kolm).

Ning tuleb tõdeda, et Eesti Keskerakond ei pea häbenema oma saadikut – minust kõrgemal positsioonil platseerub vaid erakonda mittekuuluv Indrek Tarand (link).