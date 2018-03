Lehekülg riigireform.ee oli mõnda aega võlgnevuse tõttu suletud. Lehekülje üks autoritest, Ott Pärna, väitis Õhtulehele, et nad hoidsid veebilehte teadlikult maas.

Kuigi veebilehel oli teave, et see on suletud võlgnevuse tõttu, ütles Pärna, et saiti hoiti teadlikult maas.

Kuvatõmmis esmaspäevast, kui lehekülg veel suletud oli (kuvatõmmis: riigireform.ee)

Pärna kinnitusel tahtsid nad näha, kas keegi tunneb veel üldse riigireformi teema vastu huvi. Kuna huvilisi oli peale Õhtulehe teisigi, otsustati lehekülg taas avada.

"Leht on nüüd uuesti kättesaadav ja seda oma originaalkujul aastast 2015. Head kaasamõtlemist!" soovis Pärna.