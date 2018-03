Enam kui kahekümneaastase staažiga räpp-artisti Cool D uus lugu on kõlalt igati kaasaegne, kuid paljud tekstis leiduvad seigad viitavad legendaarsele saagale „Tütar üksi kodus“.

Cool D seiklused jätkuvad loogilist rada pidi: „Eks igaüks otsustab ise, kas uus lugu on järg või mitte, kuid igal juhul nii mõnedki loost läbi käivad nimed ja sündmused on reaalselt aset leidnud. Ja päris kindlasti kuuleb tulevikus ka lugu pealkirjaga „Tütar üksi kodus,“ selgitab Cool D ise uue loo tagamaid.

Cool D on hetkel toimetamas uue materjali salvestamisega. Lähiajal on oodata uusi lugusid, mis kulmineeruvab veel teadmata ajahetkel albumiga.



Uus singel „Üksi kodus“ on salvestatud Mindnote stuudios ja produtseeritud DJ Critikali poolt.

Cool D alustas räppimist 90ndate alguses. 1995. aastal ilmutas ta esimese eestikeelse hiphop albumi ning siiani on välja andnud kokku üheksa stuudioalbumit. 1998. aastal sai singel „Kas sa kuuled“ EMA Aasta Muusikavideo auhinna, aastatel 2005 ja 2006 pärjati Cool D EMA Aasta Meesartisti tiitliga.