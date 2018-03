Esimesed karud on juba ärganud ja esimesed lilled on pistnud nupud lume alt välja. Täna, 20. märtsil on kevadine pööripäev ja kell 18.15 algab ametlikult kalendriaasta kevad.

Kevadine pööripäev näitab, et nüüdsest hakkavad päevad olema taas kord pikemad kui öö, mis on sümboolselt valguse võit pimeduse üle.

Hea lugeja, kas sinu kodukandis on juba näha esimesi kevademärke? Saada meile oma jäädvustus meiliaadressile yleskutse@ohtluleht.ee !

2018. aasta saab üleüldiselt olema täis positiivseid arenguid ja edasiliikumisi. Üheks esimeseks oluliseks murrangupunktiks ongi tänane kevadine pööripäev, mil saabub võit pimeduse üle ning aina rohkem valgust, soojust, lõhnu, ootust ja tundeid hakkab olema meie päevades. On taassünni aeg ning sinu vaim hakkab end tasapisi jälle ärkvele raputama.