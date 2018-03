Selline netopalk esimesel töökohal on realistlik näiteks IT- ja telekomi, turunduse, kinnisvara ja finantsvaldkonnas, näitab Eesti suurima palgauuringukeskkonna Palgad.ee analüüs. Samamoodi võib hea ettevalmistusega kuid kogemuseta töötaja teenida 1500eurost netopalka ka transpordi-logistika ja meditsiiniteenuste valdkonnas.

Väga head tehnilised oskused annavad palgaturul suure eelise logistika, IT- ja telekomi, arhitektuuri ja energeetika valdkonnas.

Mittetehniliste oskusteadmistega saab suurimat palka teenida aga õigusabi, reklaami ja turu-uuringute, panganduse ning logistika valdkonnas.

Kinnisvaraäris võib teenida kopsakaid summasid

Kõrgepalgaliste, st üle 1500eurose netopalgaga töökohtade seas torkavad omakorda kõrgeima keskmise palgaga silma kinnisvarasektori ametid, Harjumaal on kõrgepalgaliste kinnisvaratöötajate keskmine netotöötasu 2217 eurot.

Pindi Kinnisvara müügipartneri Peep Soomani sõnul võib kinnisvarasektoris teenida ka 5500eurost palka. „Siin on ametid paljuski tulemustasu põhised – kui oled tulemuslik, siis see ongi võimaluste maa. See nõuab aga teatud iseloomuomadusi ja kindlasti töökust,“ lisab ta. Samas on Soomani sõnul sektoris ka palju läbipõlejaid, sest enne suure sissetulekuni jõudmist tuleb teha väga palju "musta" tööd.

LVM Kinnisvara juhataja Ingmar Saksingu sõnul on tulemused saavutatavad vaid väga süsteemse tööga. "Tulemusteni võib jõuda ka päris tempokalt – aasta, kaks, kui oled oma töös süsteemne ja tegeled teadlikult tulemuste saavutamisega. Aga see nõuab ka kindlasti täna rohkem teadmisi, kui viis aastat tagasi," rõhutas ta. "Arvamus, et kinnisvarasektoris piisab vaid pealehakkamisest, enam ei kehti."

Kinnisvarasektori headele palkadele järgnevad reklaami ja turu-uuringute sektor (kõrgepalgaliste keskmine töötasu 2043 eurot) ja arhitekti- ning inseneritegevustega seotud tööd kõrgepalgaliste keskmise netotöötasuga 1901 eurot kuus.