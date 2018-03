Donald Trump peatus taas plaanil karistada uimastikaubitsejaid surmanuhtlusega. Karm meetod on osa tema plaanist võidelda USA-s lokkava sõltuvusepideemiaga.

President tutvustas oma ettepanekut esmaspäeval New Hampshire’is, kus on opioididega suured probleemid, vahendab BBC.

Trump selgitas, et tema administratsioon püüab muuta seadust selliseks, et uimastikaubitsejaid oleks võimalik hukata, kuid ta seisab silmitsi jäikade poliitiliste ning õiguslike küsimustega. „Kui me ei ole diileritega karmid, raiskame oma aega,“ ütles Trump, täpsustades, et karmuse alla kuulub ka surmanuhtlus.

USA tervishoiuministeeriumi andmeil on opioididest sõltuvuses 2,4 miljonit ameeriklast. 2016. aastal nõudis probleem 63 600 inimelu.

Juba veebruari lõpus avaldas president oma hoiakut narkoprobleemi suhtes, kiites heaks Aasias kehtivad seadused, mis näevad ette narkodiilerite hukkamise.