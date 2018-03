Tuntud riidebrändide maaletooja Heinar Põldma räägib, miks on talle kuuluvates Denim Dreami kauplustes alati laitmatu teenindus ja mis on selle hind.

Põldma selgitab Ärilehes, et töötajat valides otsitakse müügikirge. Selline kirg on Põldmad ennast kogu elu saatnud, kuid mehe sõnul on müügikirega inimesi aina raskem leida.

"Kui võtame kuus tööle ehk kümme inimest, on neist üks müügikirega ja tuleb luua süsteem, mis seda kirge tekitaks. Raha ei ole enam peamine motivaator, peale selle peavad olema toredad töökaaslased ja hea juht ning töö ise peab meeldima," teab ärimees, kuidas töötajaid motiveerida.

