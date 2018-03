Tänane Eesti Päevaleht kirjutab ülevaatliku loo sellest, kuidas toimib Läti piiri ääres vohav inimkaubandus, kus nii Läti, Eesti kui ka Tšetšeenia päritolu kurjategijad üheskoos vietnamlasi Poola smugeldavad.

Keskmiselt läheb teekond koduriigist Poola ühele vietnamlasele maksma 12 000–15 000 dollarit. Eesti piirilt tabatud vietnamlasi üle kuulates on selgunud, et tihtilugu panevad nende vanemad kodu panti, et laste Euroopasse rändamiseks raha kokku saada.

Paraku ei oota vietnamlasi Poola jõudes midagi ülemäära roosilist, teekond sinna on ohtlik ning inimsmugeldajatel on vietnamlastest üsna ükskõik: nad peavad kükitama ülerahvastatud sõiduautos või veokisse ehitatud peidikus, on söögi ja joogita ega saa metsapeatusi. Poola jõudes tuleb paljudel vietnamlastel hakata reisiraha tagasi teenima ning töötingimused on kõike muud kui head.

Refereeritud artikli täistekst Eesi Päevalehes.