Riigikogu kantselei ei vaidlusta Harju maakohtu määrust, millega keelati seoses Autorollo sularahakassa uurimisega hävitada riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse (pildil) teatud e-kirju.

Nimelt kohustub riigikogu kantselei veebruaris tehtud Harju maakohtu kohtumäärusega talletama Pentus-Rosimannuse e-kirju eraldi andmekandjal, et kolmandad isikud ei saaks neid kustutada. Riigikogu kantseli ei vaidlusta Harju maakohtu määrust, kinnitas riigikogu pressiteenistus Õhtulehele.

E-kirju tuleb hoida alles, kuni on selgunud, kas neid tohib välja nõuda ning vastav vaidlus on praegu Tallinna ringkonnakohtus pooleli, on kirjutanud Eesti Ekspress. Kohus tahab saada kätte Keit Pentus-Rosimannuse kirjavahetust abikaasa Rain Rosimannuse, isa Väino Pentuse, poliitik Toomas Tautsi, advokaat Siim Roode ja veel kolme inimesega. Kohut huvitavad e-kirjad, kus esinevad sõnad Autorollo, AR, Viimsi ja Viimsi maja.